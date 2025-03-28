Информации о пострадавших или разрушениях на эту минуту нет.

Российские оккупационные войска атаковали Полтаву. В городе местами исчез свет.

О том, что полтавская община находится под атакой вражеских БпЛА, сообщал и глава Полтавской ОВА Владимир Когут. Он добавил, что, по предварительным данным, было попадание.

Впоследствии он заявил, что удар пришелся на промзону в черте города:

Видео дня

"По последней информации есть попадание в промзону в пределах городов. На эту минуту информации о пострадавших не поступало. Энергоснабжение постепенно восстанавливается. Угроза вражеских ударов продолжается", – говорится в сообщении.

По состоянию на 00:25 было известно о повреждении складских помещений одного из предприятий в пределах Полтавской общины.

"Информации о пострадавших пока не поступало. ГСЧС работает над устранением последствий атаки. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях", – добавил глава Полтавской ОВА.

Тем временем по сети распространяется видео, на котором видно, как в домах исчез свет после удара оккупантов:

*На кадрах присутствует ненормативная лексика.

Атаки РФ по Украине

27 марта российские террористы нанесли массированный удар по центру Херсона. Был поврежден железнодорожный вокзал. В результате российской атаки погибли люди, также пострадали медики.

Вечером 26 марта россияне атаковали Харьков. В городе раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Из-за атаки дронами пострадали люди – среди них были и дети.

Также в тот вечер под ударом оказался Днепр. В городе возникли пожары – загорелись авто, объекты инфраструктуры. В одном из админзданий вылетели стекла.

Вас также могут заинтересовать новости: