Информации о пострадавших пока нет.

Вечером в среду, 26 марта 2025 года, российские оккупационные войска массированно атаковали Днепр.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, в результате вражеской атаки в городе возникло сразу несколько пожаров.

"Загорелись авто, объекты инфраструктуры. Все службы работают. Есть ли пострадавшие – выясняем", – говорится в сообщении.

Видео дня

"Суспільне" информирует, что в одном из админзданий города вылетело стекло.

Тем временем в сети публикуют кадры с последствиями российской атаки:

Атаки РФ по Украине

26 марта российские террористы атаковали также Сумскую и Харьковскую области. В Золочеве Харьковской области семь пострадавших – 14-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Тем временем в Харькове прогремели по меньшей мере 15 взрывов. Там пострадали восемь человек, информировал мэр города Игорь Терехов. По данным главы ОВА, 14-летняя девушка госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Кроме того, пострадали многоэтажки. Также произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Киевском районе города.

Тем временем в Сумской области взрывы были слышны в Сумах и Конотопе – там удар был нанесен по гражданской инфраструктуре. Также, предварительно, известно об одном раненом мужчине в Конотопе.

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