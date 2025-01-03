По словам бойца, ситуация в городе в последние дни очень тяжелая.

Россияне активизировались возле Покровска - последние двое суток не утихают обстрелы города, усилены атаки FPV-дронами. Об этом сообщил украинский поэт и ныне военный Павел Вышебаба в эфире Киев24.

"Особенно последние двое суток очень тяжелая ситуация в Покровске. Новый год начался сложно. Идут постоянные обстрелы и значительно увеличилось количество FPV-дронов, которые залетают прямо в город. Это десятки FPV-дронов", - сказал он.

В то же время, как подчеркнул военный, в городе до сих пор остается достаточно много людей. Вышебаба объяснил, что их присутствие мешает работе ВСУ по обороне города.

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"Эти FPV-дроны куда-то садятся (в городе) и где-то взрываются. Мы не можем на это не реагировать. Мы должны сажать этих железных птиц смерти. Но там остаются местные. И это, конечно, мешает работе Вооруженных сил Украины", - отметил Вышебаба.

Он призвал горожан эвакуироваться, пока есть такая возможность.

"Я бы призвал местных жителей если не ради своей безопасности, если вы уже такие фаталисты и не хотите обезопасить себя, то пожалуйста, сделайте это ради ВСУ, которым вы мешаете оборонять город. Эвакуация поможет обороне Покровска", - подчеркнул военный.

Ситуация в Покровске - последние новости

Как сообщал УНИАН, сейчас военные аналитики и военные говорят, что Покровск Донецкой области российские оккупанты не могут взять "в лоб", поэтому пытается обойти город с флангов, окружить, перерезать логистические артерии к нему. Таким образом, рассчитывают, заставить наших защитников выйти из города.

Аналитик Вадим Гетьман рассказал, от чего зависят дальнейшие действия ВСУ на этом направлении. Один из них - возможность россиян подтянуть туда дополнительные силы, и возможность Украины привлечь туда резервы.

В то же время военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев назвал главный сдерживающий фактор для штурма россиянами Покровска. По его словам, пока враг не оккупирует Курахово, он не будет развивать наступление на Покровск.

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