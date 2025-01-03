Россияне активизировались возле Покровска - последние двое суток не утихают обстрелы города, усилены атаки FPV-дронами. Об этом сообщил украинский поэт и ныне военный Павел Вышебаба в эфире Киев24.
"Особенно последние двое суток очень тяжелая ситуация в Покровске. Новый год начался сложно. Идут постоянные обстрелы и значительно увеличилось количество FPV-дронов, которые залетают прямо в город. Это десятки FPV-дронов", - сказал он.
В то же время, как подчеркнул военный, в городе до сих пор остается достаточно много людей. Вышебаба объяснил, что их присутствие мешает работе ВСУ по обороне города.
"Эти FPV-дроны куда-то садятся (в городе) и где-то взрываются. Мы не можем на это не реагировать. Мы должны сажать этих железных птиц смерти. Но там остаются местные. И это, конечно, мешает работе Вооруженных сил Украины", - отметил Вышебаба.
Он призвал горожан эвакуироваться, пока есть такая возможность.
"Я бы призвал местных жителей если не ради своей безопасности, если вы уже такие фаталисты и не хотите обезопасить себя, то пожалуйста, сделайте это ради ВСУ, которым вы мешаете оборонять город. Эвакуация поможет обороне Покровска", - подчеркнул военный.
Ситуация в Покровске - последние новости
Как сообщал УНИАН, сейчас военные аналитики и военные говорят, что Покровск Донецкой области российские оккупанты не могут взять "в лоб", поэтому пытается обойти город с флангов, окружить, перерезать логистические артерии к нему. Таким образом, рассчитывают, заставить наших защитников выйти из города.
Аналитик Вадим Гетьман рассказал, от чего зависят дальнейшие действия ВСУ на этом направлении. Один из них - возможность россиян подтянуть туда дополнительные силы, и возможность Украины привлечь туда резервы.
В то же время военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев назвал главный сдерживающий фактор для штурма россиянами Покровска. По его словам, пока враг не оккупирует Курахово, он не будет развивать наступление на Покровск.