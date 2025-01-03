Часть этих военных будет двигаться из России через Донецк, Новоазовск или через поселок Гранитное.

Общее количество российских военных РФ, которых перебрасывают на Кураховское и Покровское направления, составляет от 5 до 10 тысяч. Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Оккупанты завершили подготовку. Сейчас они собирают свои подразделения и перебрасывают их. Основное направление, куда осуществляется переброска, - это Времовский выступ и Кураховские отрезки. Это является приоритетом для подразделений "Шторм V", которые готовились в Мариупольской и Бердянской агломерациях", - заявил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, россияне также начали перебрасывать подразделения в район для усиления наступления на Покровск: общее количество военных, которых подготовили и сейчас перебрасывают, составляет от 5 до 10 тысяч.

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Он рассказал, что с территории РФ также будут прибывать подразделения контрактников, которые прошли подготовку и усилят эти же направления. Часть этих военных будет двигаться из России через Донецк, Новоазовск или через поселок Гранитное. Андрющенко добавил:

"Общее количество подкрепления и резервов, которые россияне планируют перебросить, сможем оценить ближе к середине следующей недели".

Война в Украине - ситуация на фронте

Ситуация на Орловском направлении, недалеко от Торецка, стабильная. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев. Он отметил, что враг на этом направлении регулярно обстреливает позиции Сил обороны Украины. А также время от времени пытается штурмовать, применяя небольшие пехотные группы. В то же время, по словам военного, ситуация в районе самого Торецка сложнее.

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