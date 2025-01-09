Оккупанты уже в 3 км от Покровска, ситуация с обстрелами ухудшается, - МВА

Эвакуация жителей продолжается, но теперь в другом формате. Людей теперь забирают адресно, ведь организовать точки сбора значительно труднее.

Российская армия усилила обстрелы Покровска Донецкой области. Город без света, газа и водоснабжения, сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире "Радио Свобода".

Как отметил глава МВА, сейчас российские войска находятся на расстоянии менее трех километров от города.

"Ситуация по обстрелам ухудшается, они участились, это и КАБы и артиллерия, особенно надоедают FPV-дроны. Нет такого места в городе, которое не простреливается артиллерией или дронами", - сказал он.

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По данным МВА, в городе до сих пор остается 7 200 человек. Несмотря на отсутствие электроснабжения, тепла и воды, в Покровске работают несколько аптек, городская больница - в ограниченном режиме, одно отделение "Укрпочты" и несколько магазинов. Эвакуация жителей продолжается, но теперь в другом формате.

"Уже нет точек сбора для эвакуации. Людей забирают адресно из домов. Людей везут в основном в Павлоград, там люди проходят регистрацию. В течение месяца люди получают 10 800 грн "подъемных" от международных партнеров. Людей размещают в местах компактного проживания - школы, общежития. Люди могут там находиться столько сколько будет нужно", - сказал Добряк.

Ситуация в районе Покровска

Бои за Покровск начались еще в июле 2024 года. 7 августа оккупанты захватили село Сергеевку и начали продвижение к поселку Гродовка, что вскоре позволило наносить артиллерийские удары непосредственно по самому Покровску.

Через полгода российские войска находятся от 4 до 8 километров от города.

Ранее УНИАН сообщал о резервах, которые оккупанты перебрасывают на Кураховское и Покровское направления. Они составляют до 10 тысяч, по словам Петра Андрющенко.

Кроме того, Россия хочет превратить Покровск в плацдарм для дальнейшего наступления. Однако Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы этого не допустить. Хотя оккупанты и пытаются просто обойти город.

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