Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" поделился подробностями о целях российских оккупантов.

Российские оккупанты хотят ослабить логистику Украины в районе Покровска, чтобы заставить Вооруженные силы выйти из города, однако вытеснить наших военных оттуда пока вряд ли осуществимо, по словам представителя Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова.

"По меньшей мере, они хотят ослабить украинскую логистику в самом городе. Мне кажется, что просто обойти его полностью - это для них очень амбициозная цель", - пояснил он в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина".

Ситуация в районе Покровска

Бои за Покровск начались еще в июле 2024 года. 7 августа оккупанты захватили село Сергеевку и начали продвижение к поселку Гродовка, что вскоре позволило наносить артиллерийские удары непосредственно по самому Покровску.

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Спустя полгода российские войска находятся от 4 до 8 километров от города.

Ранее УНИАН сообщал о резервах, которые оккупанты перебрасывают на Кураховское и Покровское направления. Они составляют до 10 тысяч, по словам Петра Андрющенко.

Кроме того, Россия хочет превратить Покровск в плацдарм для дальнейшего наступления. Однако Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы этого не допустить. Хоть оккупанты и пытаются просто обойти город.

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