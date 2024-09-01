Пока это не будет иметь мгновенного влияния на боевую обстановку на Покровском или Торецком направлениях, однако можно ожидать дальнейших подобных движений.

Военное командование РФ, вероятно, передислоцировало в Курскую область некоторые подразделения, предназначенные для усиления наступления оккупантов на Покровском направлении. Таким образом оперативное давление от вторжения ВСУ на эту территорию влияет на операции противника во всех секторах.

Как сообщает Институт изучения войны со ссылкой на российские источники, 14 и 17 августа с Покровского направления на Курщину передислоцировали по крайней мере роту 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ (2-я общевойсковая армия (ЦВО), ЦВО). Некоторые российские и украинские источники также заявили о перемещении неопределенных подразделений 15-й ОМСБр.

ISW ранее видел информацию, что подразделения этой бригады действуют к востоку от Покровска в середине августа и до сегодняшнего дня. В частности, OSINT-организация Evocation.info 19 августа утверждала, что оккупанты также передислоцировали части 1-й "Славянской" мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР" (АК) с Донецкого направления в Курскую область.

Видео дня

Аналитики пока не нашел подтверждений, что эти солдаты ранее участвовали в боях на передовой на Торецком и Покровском направлениях, которые считаются приоритетными для Москвы. Скорее всего, они часть резерва, которую должны были использовать для усиления группировки на этих направлениях и отвлечь угрозу преждевременного завершения операции.

В ISW добавили, что решение передислоцировать эти подразделения свидетельствует о том, что военное командование не смогло полностью изолировать свои приоритетные наступательные операции в Донецкой области от потребности в живой силе. Ранее враг уклонялся от возможности передислокаций войск на этом участке фронта, перебрасывая на Курщину солдат из Харьковской области, запада Запорожья и линии Купянск - Сватово -Креминная.

В Институте отметили, что пока это не будет иметь мгновенного влияния на боевую обстановку на Покровском или Торецком направлениях, однако можно ожидать дальнейших подобных движений.

Война в Украине - Курская операция

Как пишет Financial Times, стратегически важная оборона Покровска ослаблена требованиями вторжения в Курскую область РФ.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев предполагает, что к середине или к концу сентября, наступательный потенциал россиян под Покровском возможно иссякнет.

Как пишет The Wall Street Journal, план украинского главнокомандующего Александра Сирского по наступлению на Курскую область РФ удивил россиян - и его собственные войска тоже.

Вас также могут заинтересовать новости: