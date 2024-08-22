Примечательно, что согласно данным из открытых источников, численность ДРГ, как правило, составляет до 20 человек.

В России заявили о попытке прорыва границы в Брянской области. Там якобы действовала "украинская ДРГ", которая насчитывала аж 200 бойцов.

"Украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию Климовского района Брянской области, однако была разбита и вынуждена отступить. В ходе боя попытка прорыва была пресечена силами ПУ ФСБ России и подразделениями Вооруженных сил РФ", – пишет телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что эта "ДРГ" якобы насчитывала около 200 бойцов ВСУ.

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"Перемещение вражеской группы вблизи границы обнаружили около 19 часов вечера. После этого ей было нанесено огневое поражение, всушники были вынуждены отступить с потерями. В настоящее время обстановка в месте боевого столкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба", – говорится в сообщении.

"Атаку ДРГ" также подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Тем временем телеграм-канал Mash заявил, что украинские военные были вооружены "НАТОвскими винтовками".

"Три ВСУ-шные БМП и диверсантов заметили вблизи границы примерно в 19:10. Они были вооружены натовскими винтовками вроде чешских Bren-2. Через полчаса боев (до 19:40), враг отступил с серьезными потерями. К 20:30 началась вторая волна атаки с подкреплением – снова безуспешно. Около 21:00 ДРГ отступила", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас въезд в Климовский район Брянской области перекрыт блок-постами.

Добавим, что, несмотря на заявления россиян о "ДРГ из 200 человек", согласно данным из открытых источников, численность ДРГ, как правило, составляет до 20 человек.

Война с Россией: важные новости

Четвертые сутки продолжается пожар на нефтебазе в Ростовской области РФ, которую на днях атаковали дроны. Пылает на базе "Росрезерва" в городе Пролетарск. Уничтожено уже 14 резервуаров с топливом.

Кроме того, ночью 21 августа были атакованы по меньшей мере 5 регионов РФ, в том числе Москва. По словам главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, всего было использовано около 50 беспилотников.

Он также рассказал, что атака украинских беспилотников на российский аэродром "Саваслейка" 16 августа привела к уничтожению перехватчика МиГ-31К Foxhound и двух транспортных самолетов Ил-76 Candid.

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