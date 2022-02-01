По этому делу будут судить экс-начальника инженерной службы одной из воинских частей, который знал о заложенных минах, но не предупредил об этом.

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование гибели трех военных Вооруженных сил Украины в Донецкой области. По этому делу будут судить бывшего начальника инженерной службы одной из воинских частей.

Об этом сообщается на сайте ГБР. В частности, по данным ГБР, экс-начальник знал, что на дороге в районе населенного пункта Новолуганське Бахмутского района Донецкой области были заложены противотанковые мины, но он не обозначил взрывные устройства предупредительными знаками и не оградил опасный участок.

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"Более того, бывший военнослужащий не проинформировал командование о наличии мин и не принял мер по их обезвреживанию", - подчеркивается в сообщении.

Бывший начальник инженерной службы обвиняется в халатном отношении военного служебного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса). Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, утром 14 февраля на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганського в результате подрыва погибли трое военных: капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады двигались к огневым позициям для проверки несения службы и смены военнослужащих, но получили ранения, несовместимые с жизнью.

ГБР начало расследование обстоятельств гибели трех украинских военных.