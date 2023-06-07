Вчера из микрорайона Остров удалось вывезти 1300 человек.

Российские захватчики ударили по микрорайону Остров в Херсоне во время эвакуации, пострадали двое полицейских.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. По его словам, этот микрорайон находится под ежедневными обстрелами оккупантов, а теперь людям угрожает еще одна опасность.

"В течение дня Остров стремительно уходит под воду. Затопления насколько колоссальны, что местами оттуда уже невозможно выехать на автотранспорте. Поэтому людям помогают эвакуироваться. Даже в такое тяжелое время россияне решили напомнить, кем они являются на самом деле, - террористами. Во время эвакуации оккупанты ударили по микрорайону из артиллерии – ранены двое правоохранителей, которые помогали людям покинуть опасную территорию", - написал он.

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По словам Прокудина, 6 июня оттуда эвакуировали около 1300 херсонцев, теперь они в безопасности.

Подрыв Каховской ГЭС: эвакуация из Херсонщины

Вечером в Офисе президента сообщили, что самой сложной остается ситуация в Корабельном районе Херсона, где вода поднялась на 3,5 метра.

На месте работают все необходимые службы, пункты эвакуации обеспечены водой и продуктами, также на территорию области отправляют необходимую технику со всей страны. Известно, что эвакуироваться можно автобусами и поездом.

В то же время сообщается о критической ситуации на оккупированном левобережье. Там люди вынуждены оставаться на крышах своих домов в ожидании помощи, однако оккупанты не организовали эвакуацию.

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