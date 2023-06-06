В Корабельном районе Херсона вода поднялась на 3,5 метра и подтопила более тысячи домов.

Замглавы офиса президента Алексей Кулеба рассказал, где самая сложная ситуация из-за теракта на Каховской ГЭС. Речь идет о Корабельном районе Херсона, где вода поднялась на 3,5 метра и подтопила более тысячи домов.

Как сообщил Кулеба, сейчас идет ликвидация последствий - проводятся спасательные и неотложные работы. В частности, на месте работают сотрудники ГСЧС, медики, правоохранители, областные и местные власти.

"Самая сложная ситуация сложилась в Корабельном районе города Херсон. По состоянию на сейчас вода поднялась на 3,5 метра. Подтоплено более 1000 домов", - рассказал замглавы ОП.

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По его словам, эвакуировано 1500 человек, также людям помогают со спасением животных.

Он уточнил, что эвакуация продлится и завтра и в ближайшие дни - автобусами и поездом, о часах отправления которых проинформируют местные и областные власти.

"В пунктах эвакуации есть продуктовые наборы и питьевая вода. Работают социальные службы. Важно, что все люди, которые живут на подконтрольной Украине территории, обеспечены питьевой водой и продуктами", - добавил Кулеба.

Он также добавил, что жилье предоставляется всем, кому необходимо, а также организованы денежные выплаты пострадавшим на местах.

По данным ОП, для безопасности людей в регионе частично отключено электричество и газоснабжение.

Уточняется, что на Херсонщину из всех областей страны организуется отправка лодок, катеров, грузовой техники, автобусов, станции очистки воды и другого оборудования для ликвидации последствий и помощи людям.

"Также важно. В Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях ситуация стабильная. Вода в регионах есть и будет", - подчеркнул Кулеба.

Подрыв Каховской ГЭС

Подрыв дамбы произошел ночью 6 июня. Российские террористы осуществили его запланировано. В результате теракта Каховская ТЭС была фактически уничтожена, а десятки населенных пунктов - затоплены.

На подконтрольной Украине территории местные власти и спасатель организовали эвакуацию населения. В то же время, на оккупированных территориях людям не оказывается никакой помощи.

Украинские власти и правоохранители назвали этот подрыв терактом, очередным военным преступлением и экоцидом, который несет масштабную угрозу.

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