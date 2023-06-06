Люди сидят на крышах домов и ждут, чтобы их спасли.

Заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба рассказал, что оккупанты бросили на произвол судьбы людей из затопленных из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС населенных пунктов на захваченном левом берегу Херсонщины. Об этом Кулеба сообщил в Telegram.

По его словам, ситуация на оккупированном левом берегу критическая.

Заместитель председателя ОП отметил, что оккупанты не оказывают людям помощь.

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"Горожане сидят на крышах домов и ждут, чтобы их спасли. Оккупанты не организуют эвакуацию, люди остались наедине с катастрофой", - отметил Кулеба.

По его мнению, это российское преступление "против людей, природы и самой жизни".

Подрыв Каховской ГЭС - последствия в Херсонской области

В связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС, который российские оккупанты совершили ночью 6 июня, самая сложная ситуация сложилась в Корабельном районе Херсона, где вода поднялась на 3,5 метра и подтопила более тысячи домов.

Эвакуировано 1500 человек, также людям помогают со спасением животных.

Эвакуация продлится и завтра и в ближайшие дни - автобусами и поездом.

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