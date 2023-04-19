Барна долгое время настаивал, чтобы его взяли в штурмовую группу.

Появились детали об обстоятельствах гибели бывшего народного депутата Украины Олега Барны. О его смерти стало известно накануне вечером 18 апреля.

Жуткие подробности рассказал бывший президент Украины и глава партии, от которой в 2014 году Барна прошел в Верховную Раду, Петр Порошенко. По его словам, Олег служил во втором батальоне 68-й отдельной егерской бригады в западной части Павловки.

Барна долгое время настаивал, чтобы его взяли в штурмовую группу, чтобы защищать Украину на передовой. Во время одного из таких штурмов он и погиб.

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"Шел на штурм один из первых. Вел огонь с дистанции один-три метра. Пулевое ранение в шею", - говорится в сообщении.

По словам командира батальона Барны, он шел на штурм как доброволец.

Гибель Олега Браны на фронте - что известно

Напомним, что информация о том, что Олег Барна героически погиб на одном из направлений на украинском фронте появилась вечером 18 апреля. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Тогда на произошедшее одним из первых среагировал Порошенко, вспомнив, что бывший член "Блока Петра Порошенко" был "человеком с большой буквы". В то же время тогда политик указал, что, возможно, Барна мог выжить, ведь официальной информации о его гибели еще не было. Украинцы также надеялись, что могла произойти ошибка. Однако уже утром 19 апреля гибель Барны подтвердили в его военной бригаде.

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