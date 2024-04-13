Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что на направлении продолжаются тяжелые бои, а эта актуальная для всех тема пока требует информационной тишины.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин на вопрос, можно ли расставить предварительные точки над "і" по поводу тенденций и итогов недели в районе Часового Яра, в частности то, что происходит в районе Богдановки. Поскольку информационное поле достаточно широкое и в экспертной среде поле разные информации по этому поводу, ответил.

"Относительно точек над "і" рано еще об этом говорить. Потому что и неделя информационная не заканчивается, она еще продолжается. Однако информация относительно Богдановки вблизи Часового Яра пока по ситуации. Поселок остается под контролем Сил обороны. На том направлении продолжаются тяжелые бои. И эта тема, я думаю для всех достаточно актуальна, но пока требует информационной тишины", - акцентировал Волошин в эфире телемарафона.

По словам подполковника, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" одним из самых горячих на сегодня направлений, как и за последнее время является Авдеевское и Бахмутское направления. Ситуация в районе ведения боевых действий остается сложной, однако контролируемой Силами обороны.

Видео дня

"На Восточном фронте в последние дни обстановка несколько существенно обострилась и, как уже сказал главнокомандующий ВСУ, это связано с активизацией наступательных действий противника, в частности, после проведения в РФ, так называемых президентских выборов. Вражеская армия в последнее время не оставляет попыток в дальнейшем штурмовать позиции наших защитников, используя при этом различные виды вооружения, как артиллерию, так и танки и различного типа летальные беспилотные аппараты. А также в последнее время достаточно активизировалась авиация для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами. Враг пытается достичь свое неизменной цели - это выйти на административные границы Донецкой области", - подчеркнул Волошин.

Также спикер ОСУВ "Хортица" рассказал, что на линии фронта сейчас происходят не просто мелкие столкновения, а враг пытается истощить украинскую армию, пользуясь своим преимуществом преимуществом в живой силе и бронетехнике. "Оккупанты ведут бои и при этом пытаются прорваться по всей линии боевого соприкосновения, даже не на отдельных участках. Используют большое количество артиллерии, несмотря на то, что идет широкомасштабная контрбатарейная борьба. Максимально привлекают авиацию. Также враг пытается максимально приблизиться к линии боевого соприкосновения, чтобы перейти к штурмам именно штурмовыми группами, которые заезжают на боевых машинах пехоты под прикрытием как раз танков, артиллерии и, в частности, вражеской авиации", - отметил он.

Оценивая мотивацию российских военных, как она менялась последние два года, подполковник констатировал, что "они зарабатывают деньги на убийствах".

"Я считаю и это не только мое мнение, что у них прежде всего хорошо поработала российская пропаганда. Второй для них стимул - это средства, которые они зарабатывают на убийствах мирного украинского населения, на захвате территорий. Это верх цинизма, но они зарабатывают средства на убийстве. Вот их стимул. Другого стимула, я считаю, у них нет", - подчеркнул Волошин.

Ситуация на фронте сейчас

Как сообщал УНИАН, 13 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте в последнее время существенно обострилась. Это связано со значительной активизацией наступательных действий российских оккупантов после проведения в России так называемых президентских выборов. Он отметил, что враг активно штурмует группами при поддержке бронетехники украинские позиции на Лиманском и Бахмутском направлениях. Используя десятки танков и БМП пытается прорвать нашу оборону на Покровском направлении.

13 апреля днем Минобороны Украины опровергли информацию от DeepState о том, что российские оккупанты захватили Богдановку на Бахмутском направлении. Отмечается, что сейчас там продолжаются интенсивные "Ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города. Богдановка сейчас под контролем Сил обороны. Идет бой, враг не прекращает штурмов", - рассказали в ведомстве.

Вечером аналитики DeepState заявили, несмотря на то, что Минобороны Украины сегодня акцентировало, что село Богдановка в Донецкой области не потеряно и за него продолжаются интенсивные бои, его вероятно, таки захватил враг.

Вас также могут заинтересовать новости: