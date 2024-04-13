Об этом свидетельствует ряд доказательств.

Несмотря на то, что Министерство обороны Украины сегодня акцентировало, что село Богдановка в Донецкой области не потеряно - за него продолжаются интенсивные бои, аналитики говорят об обратном.

Вечером 13 апреля DeepState заявил, вероятно, Богдановку таки взяла Россия. "Как и публичные кадры, так и непосредственные участники боев в том районе, свидетельствуют о захвате села врагом", - заявили там.

Там акцентировали, что 8 апреля бойцы ОСГВ "Хортицы" выложили в сеть ролик удара по позиции РФ - речь шла о месте, расположенном возле леса между Богдановкой и Часовым Яром (в 800 метрах).

Видео дня

Позже также публиковались кадры, как бойцы Сил Обороны Украины отходят с позиций южнее тех, где происходило упомянутое поражение.

Уже вечером 12 апреля в сети появился момент удара по нашей БМП, которая вообще была подбита на повороте на Калиновку, заявил DeepState.

Что говорили аналитики DeepState о Богдановке

Утром аналитики DeepState показали карту боев, на которой также обозначили село Богдановка в красной зоне. То есть на территории, которую оккупировала Россия в Украине. Там заявили, что россияне продвинулись возле Часового Яра, Новокалиново и Тоненького и взяли Богдановку.

"Кацапы заняли Богдановку, сегодня появилось видео неудачной попытки отбить часть села у врага", - писал DeepState.

Аналитики говорили, что утром Россия пробовала вести атаки на Бахмутском направлении в районе Выемки.

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