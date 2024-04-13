Сейчас продолжаются интенсивные бои за Богдановку.

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию от DeepState о том, что российские оккупанты захватили Богдановку на Бахмутском направлении.

Как говорится в сообщении ведомства в Telegram, сейчас продолжаются интенсивные бои за Богдановку.

"Ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города. Богдановка сейчас под контролем Сил обороны. Идет бой, враг не прекращает штурмов", - рассказали в Минобороны.

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В ведомстве также призвали ориентироваться только на официальные сообщения Вооруженных Сил Украины.

Ситуация на Восточном фронте

Ранее аналитики DeepState сообщили, что российские войска в Донецкой области оккупировали село Богдановка и продвинулись возле Часового Яра, Новокалиново и Тоненького. Кроме того, отмечалось, что продолжаются вражеские атаки на Нетайлово и Уманское, на подступах к данным селам враг сумел закрепиться. Продолжаются тяжелые бои в Георгиевке, Новомихайловке и Красногоровке. Возобновились активные боевые действия на юго-востоке от Угледара.

Как сообщал ГлавнокомандующийВСУ Александр Сырский, ситуация на Восточном фронте в последнее время существенно обострилась. По его словам, это связано со значительной активизацией наступательных действий врага после проведения в России так называемых президентских выборов.

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