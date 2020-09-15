Воин получил ранение средней степени тяжести.

В районе населенного пункта Водяное на Донбассе во время проведения инженерных работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.

Читайте такжеДерзко и агрессивно: на передовой рассказали, как оккупанты нарушают перемирие на Азове (видео)Об этом сообщает пресс-группа оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Воин получил ранение средней степени тяжести. Бойцу оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка, выясняются обстоятельства.

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Автор: Инна Андалицкая