В районе населенного пункта Водяное на Донбассе во время проведения инженерных работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.
Читайте такжеДерзко и агрессивно: на передовой рассказали, как оккупанты нарушают перемирие на Азове (видео)Об этом сообщает пресс-группа оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.
"Воин получил ранение средней степени тяжести. Бойцу оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка, выясняются обстоятельства.
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