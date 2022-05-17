Советник главы ОП в который раз подчеркнул абсурдность заявлений российских политиков.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что заявления субъектов РФ о "превентивной мере" нападения - прямые личные показания, доказывающие заведомый умысел на убийство.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

"Ох уж это расширенное сознание и поиск оправданий… Сначала президент Путин заявляет о том, что вероломное и неспровоцированное нападение на Украину нужно трактовать как "упреждающий отпор агрессии". То есть мы (Россия) решили массово вас (Украину) убивать и разносить ваши города ракетами потому, что с вашей стороны агрессии, конечно, нет, но мы думаем, что она могла бы быть", - пишет Подоляк.

"Потом выходит златоуст Песков и говорит, что и вторая причина вторжения – страх расширения НАТО до границ Рф и сокращение подлетного времени натовских ракет – вымышлена в полном объеме. Но этого оказалось достаточно для организации массовой резни в Буче. Но вдруг он же прямолинейно так заявляет, что вступление в НАТО Финляндии и расширение на 1300 км прямой границы НАТО/Россия вообще не проблема. Тогда зачем варварски и массово бомбите Украину, если нет проблемы?", - возмущается советник главы ОП.

Он также напомнил рассуждения секретаря Совбеза Патрушева о целях "спецоперации" РФ в Украине.

"И, наконец, только что потенциальный преемник президента Рф и по совместительству секретарь Совбеза Патрушев опять публично рассуждает о причине "спецоперации". "Это вынужденная превентивная мера – уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию". Прямая речь товарища…", - добавил он.

"Повторю ещё раз, если кто-то не понял. Все эти должностные субъекты РФ говорят: мы пришли в другую страну, массово геноцидим там гражданских, все взрываем и уничтожаем, потому что это… превентивная мера. Непосредственной угрозы и близко не было, но мы все равно решили их убивать. Жестоко вырезать. А все остальное – брехня и пропаганда. По сути, все это – прямые личные показания. С очень точными юридическими формулировками. Доказывающие заведомый умысел на убийство. В составе группы", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее в ОП назвали три причины прекращения переговоров с Россией.

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