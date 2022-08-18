По мнению советника руководителя ОП, все остальное вернет мир в хаос и кровавые темные века.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что в этой войне нет другого возможного сценария, чем военное поражение России.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Формулировки важны. Вместо "не дать Украине упасть" – "помочь Украине победить", - отметил он.

По словам Подоляка, мировые лидеры и западные элиты должны понимать, что "в этой войне нет другого возможного сценария, чем военное поражение России".

"Все остальное вернет мир в хаос и кровавые темные века", - считает советник руководителя ОП.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский после встречи в трехстороннем формате с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша подчеркнул, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с территории Украины.

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