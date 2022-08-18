В частности, надо вывезти из цехов станции российские боеприпасы, разминировать сооружения, освободить из камер персонал АЭС, перестать обстреливать с ее территории Никополь и приказать российским оккупационным подразделениям покинуть станцию.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что должна сделать Россия, чтобы избежать катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

Об этом говорится в его сообщении в микроблоге Twitter.

Советник руководителя ОП заявил, что в министерстве обороны России цинично смеются, когда заявляют, что "Россия обеспокоена из-за возможности катастрофы на ЗАЭС".

В то же время он сказал, что есть решение, чтобы избежать катастрофы на Запорожской АЭС.

"Надо просто вывезти боекомплект из цехов, разминировать сооружения, освободить из камер персонал АЭС, перестать обстреливать с ее территории Никополь и покинуть станцию. Все просто, не так ли?" - Подчеркнул Подоляк.

Как сообщал УНИАН, сегодня Российская Федерация распространила дезинформацию о "провокацию на Запорожской АЭС".

Ранее СМИ обнародовали информацию, что рашисты разместили на Запорожской АЭС артиллерийские установки, обстреливающие станцию, имитируя прилеты из Никополя.

6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы. 11 августа оккупанты неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС.

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