Трое россиян, попавшие в плен, были завербованы через частную военную компанию по трудовым контрактам.

Россия обманом отправляет на войну в Украину наемников из разных частей РФ.

Об этом сообщает СБУ, публикуя запись допроса пленных россиян.

В частности, "новая партия" военнопленных из РФ, которых схватили в Луганской области, – это жители республики Марий Эл, Татарстана и Москвы.

"Они планировали работать охранниками и техниками на нефтяных вышках, защищать их от пиратов, а вместо этого оказались на войне", - заявляют в СБУ.

Также сказано, что все трое были завербованы через частную военную компанию "Евро Полис" (город Краснодар) по трудовым контрактам.

"Фактически они стали "пушечным мясом" в боях с ВСУ вблизи населенных пунктов Богуславское, Камышеваха и Викторовка Луганской области. Их покинул командир, а затем накрыла собственная артиллерия", - говорится в сообщении.

Теперь пленные сотрудничают со следователями СБУ. Все показания документируются, материалы будут переданы в суд.

Ранее сообщалось, как российские оккупанты страдают не только от ВСУ, но и от украинского лета.

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