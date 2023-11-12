По его словам, РФ до конца войны хочет максимально разрушить нашу инфраструктуру, убить как можно больше людей и создать на многие годы большие экономические трудности.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк объяснил, что атаки РФ по гражданскому населению Украины связаны с ненавистью России к нашим гражданам. Именно поэтому Москва продолжит применять свои геноцидные практики.

"Других аргументов у этой страны нет и, кроме того, не забываем, что Российская Федерация люто ненавидит Украину и попытается максимально пока идет война причинить нам ущерб в любом виде", - сказал он в эфире проекта Freeдом.

По словам советника главы ОП, "Россия любит и умеет проигрывать", а также убегать с оккупированных территорий. В то же время РФ, по мнению Подоляка, люто ненавидит даже те украинские земли, которые смогла захватить и назвала своими.

"Как только оттуда она выбита, что она сегодня делает с Херсоном? Она просто пытается под ноль его снести, используя артиллерию, баллистику и все ресурсы, чтобы убивать гражданское население в городе. Это должно вернуть на место мозги людям, которые искренне считают, что Россия пришла кого-то где-то как-то освобождать", - добавил чиновник.

Он напомнил, что оккупанты пришли на нашу землю убивать. Советник главы ОП подчеркнул, что это одна из причин, почему необходимо освободить захваченную территорию.

"Иначе там не будет жизни, там будут мертвые земли. Российская Федерация хочет превратить наши с вами восточные регионы в мертвые земли. Никакого русского мира другого типа там не будет... Он (русский мир, - УНИАН) не может развить собственную территорию. Российская Федерация, за исключением нескольких крупных городов, которые находятся в центральной части, абсолютно нищая и отсталая территория с неухоженными городами, поселками, инфраструктурой. Там люди прозябают. Вот тоже самое Россия хочет устроить, ненавидя нас, на наших территориях", - подытожил Подоляк.

По его мнению, РФ подсознательно понимает, что не сможет удержать захваченные земли и ей придется уйти и платить по счетам. Однако до этого времени она хочет максимально разрушить нашу инфраструктуру, убить как можно больше людей и создать на многие годы большие экономические трудности.

Война в Украине - полученный ущерб

Ранее посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый заявлял, что Российская Федерация не подпишет в ближайшие годы соглашение о капитуляции и Украина не будет получать репарации.

При этом убытки от войны растут ежедневно. По последним данным, общая сумма прямых задокументированных убытков, нанесенная инфраструктуре оценивается в 150,5 млрд долларов, а ущерб окружающей среде уже превысил 2 трлн грн или 55,6 млрд евро.

Вас также могут заинтересовать новости: