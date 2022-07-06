В ОП обещали, что Кремль ждет трибунал за все преступления.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия ведет обстрелы по собственным городам по нескольким причинам. В частности, Кремль поддерживает градус ненависти россиян к украинцам.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Также бомбардировка своей территории России нужна, чтоб отвлекать граждан от внутренних проблем. Еще одна важная цель - попытка сорвать поставки вооружения в Украину от ее стран-союзников.

Подоляк подчеркнул, что все действия Кремля фиксируются и российскую власть ждет наказание.

"Но все фиксируется. Кремль ждет трибунал за преступления не только перед украинским народом, но и перед собственным", - отмечается в твите.

Напомним, в российском Белгороде на днях ночью прогремели взрывы. Местные власти тут же заявили, что во всем виновата Украина. Но есть одна нестыковка. На фото с места удара заметили часть ракеты российского производства - ЗРК "Панцирь-С".

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