Сланцевые компании США не смогут увеличить поставки энергоносителей достаточно быстро, чтобы предотвратить зимний дефицит в Европе.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину представители американской промышленности заявили о невозможности помочь Европе увеличением поставок нефти и газа предстоящей зимой.

Об этом говорится в материале Financial Times.

По данным издания, сланцевые компании США не смогут увеличить поставки энергоносителей достаточно быстро, чтобы предотвратить зимний дефицит в Европе.

Видео дня

"Не похоже, что США могут добывать еще больше. Наша добыча такая, какая она есть. Помощи Европе не будет — ни со стороны нефти, ни со стороны газа", — сказал Уил Ванлох, глава группы прямых инвестиций Quantum Energy Partners, одного из крупнейших инвесторов сланцевого месторождения.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

Вас также могут заинтересовать новости: