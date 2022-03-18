Обнаружена переписка злоумышленника с оккупантами.

В Одесской области задержан мужчина, передававший врагу информацию о расположении объектов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины.

Отмечается, что специалисты киберполиции в Одесской области задержали жителя пгт Сергеевка, который подозревается в передаче россиянам информации о расположении украинских военных объектов.

Как установлено, 31-летний мужчина через мессенджер передавал врагу координаты стратегических объектов.

По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и жесткий диск. На изъятой технике обнаружили доказательства причастности к преступной деятельности, в частности, соответствующую переписку.

Следователи Белгород-Днестровского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) Уголовного кодекса Украины.

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