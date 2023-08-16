Расправились с российским супероружием бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж".

Украинские военные разбили российский наблюдательный комплекс "Муром-М".

Как говорится в сообщении МВД, "супероружие" оккупантов наши военные уничтожили на Бахмутском направлении. "Был "Муром-М". И уже нет. Бригада быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" на Бахмутском направлении уничтожила очередной российский наблюдательный комплекс. Меткая работа", - раскрыли детали в МВД.

Напомним, 6 августа такой же вражеский наблюдательный комплекс был уничтожен военными 11 бригады им. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии. Его враги развернули на мосту через реку Конку на Херсонщине и вели круглосуточное наблюдение с целью недопущения прорыва войск Сил обороны Украины.

Война в Украине: новости

Ситуация в районе Бахмута остается сверхсложной. Но украинским военным удается продвигаться вперед. По данным Института по изучению войны, украинские силы продолжали наступательные операции в районе Бахмута. Кроме того, там сообщили, что ВСУ провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись в Луганской области и западной части Запорожской области.

А в Генштабе рассказали, что авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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