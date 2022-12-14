Ранее оккупант служил в Росгвардии, поэтому татуировка удивила эксперта.

Украинские воины продолжают уничтожать наемников ЧВК "Вагнер" под Бахмутом. На этот раз ВСУ "минуснули" 25-летнего боевика Кирилла Гудкова.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, Гудков проживал в Республике Северная Осетия Алания, был боевиком ЧВК "Вагнер". Украинские воины ликвидировали его еще 8 ноября под Бахмутом. Впрочем, россияне обнародовали информацию о наемнике только сегодня.

Эксперт заметил, что Гудков служил в Росгвардии, которая подчиняется внутренним войскам МВД РФ. Впрочем, это не помешало ему сделать вполне противоречивую для рода этих войск татуировку.

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"Обратите внимание, что бывший ВВ-шник-росгвардеец носил нагрудную татуировку A.C.A.B (all cops are bastards - "все полицейские - уроды")", - отметил Комахидзе.

Эксперт отметил, что официально подтверждена ликвидация по меньшей мере 150 уроженцев Южной Осетии.

Потери РФ в Украине: актуальные данные

По состоянию на 14 декабря общие боевые потери противника среди личного состава составили около 96 тысяч. Из них 740 человек ликвидированы за последние сутки.

11 декабря ВСУ разгромили базу "вагнеровцев" в Кадиевке Луганской области. Противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и 100 ранеными.

Из-за значительного количества раненых оккупационные власти Луганщины передали под нужды российских военных больницы в двух городах.

12 декабря стало известно об ударах по логову сотрудников ФСБ в одном из отелей Мелитополя.

13 декабря снова произошел прилет по базе оккупантов в Мелитополе.

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