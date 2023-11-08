Аристархов отправился на войну в сентябре 2023 года и попал в отряд "Шторм Z".

Под Авдеевкой ликвидировали соратника лидера российской неонационалистической группировки Максима Марцинкевича (Тесака) - неонациста Максима Аристархова, который год назад получил 16 лет колонии за двойное убийство. Об этом сообщил Regnum со ссылкой на источник, а также информацию изданию подтвердила его сестра Анастасия.

"Тело ищут и не могут найти. Мы долгое время сами искали, потому что он перестал выходить на связь. Его сослуживцы, которые были с ним в отряде, рассказали, что в них прилетел кассетный боеприпас. Двое человек оказались в больнице после прилета, а мой брат погиб", - сказала Анастасия Аристархова.

По данным Regrum, Аристархов отправился на войну в сентябре 2023 года и попал в отряд "Шторм Z". Аристархов в июле 2022 года получил 16 лет лишения свободы по делу об убийстве двух человек в 2007 году на почве межнациональной ненависти. Обвинения Аристархову были предъявлены на основании показаний Марцинкевича, которые он дал незадолго до своей гибели в колонии.

Видео дня

Потери РФ в Украине - детали

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 890 российских оккупантов. Также уничтожено 72 единицы разнообразного вооружения врага. В целом, боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 ноября 2023 года ориентировочно составили уже 306860 человек.

Украинские воины ликвидировали одного из топ-оккупантов - командира казачьего батальона "Терек" Владимира Владимировича Попова 1954 года рождения с позывным "Кедр".

Вас также могут заинтересовать новости: