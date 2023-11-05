Оккупант был участником войны в Афганистане и Чечне, но смерть нашел в Украине.

Украинские воины ликвидировали одного из топ-оккупантов - командира казачьего батальона "Терек" Владимира Владимировича Попова 1954 года рождения с позывным "Кедр".

Некрологи о "Кедре" начали появляться в пабликах российских оккупантов. Отмечается, что он "минуснулся" 3 октября.

Оккупанты отмечают, что "Кедр" был атаманом Святоокрестовского районного общества Ставропольского края, кавалером двух Орденов Мужества, а также обладателем других государственных наград. Среди прочего, Попов был участником войны в Афганистане, Чечне, но войну в Украине так и не пережил.

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Потери РФ в Украине - актуальные данные

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 05 ноября 2023 года ориентировочно составили личного состава - около 305 тысяч 090 человек, в том числе 990 за минувшие сутки. Кроме того, уничтожены танки ‒ 5284 (+8) единицы; боевых бронированных машин ‒ 9953 (+14); артиллерийских систем – 7375 (+12) и многое другое вооружение.

Авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один - по зенитно-ракетному комплексу противника. Также подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.

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