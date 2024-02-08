Захватчики пытаются сломать логистику в старую Авдеевку.

Россия оккупировала около 18% территории города Авдеевка Донецкой области. Ведутся штурмы в частном секторе на севере населенного пункта.

Как сообщили аналитики OSINT-сообщества DeepState, россияне перешли железнодорожный мост и пытаются через частный сектор пробиться в направлении автобазы и знака на въезде в Авдеевку. В то же время происходит насыщение застройки личным составом противника, который продолжает давить.

У Степного русские войска пытались продвинуться, однако успеха не имели. Также в самой Авдеевке оккупанты активно лезли по трассе, но понесли потери и отступили.

Видео дня

"На юге города враг настолько фанатичен, что заходит в окружение и держит круговую оборону. Последние движения противника призваны окончательно вбить логистику в старую Авдеевку", - отметили в DeepState.

Бои за Авдеевку - последние новости

Авдеевка пока остается одним из самых сложных участков фронта. По всему периметру вокруг города растет количество боевых действий.

Офицер 59 ОМБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что окупать не снижают интенсивность штурмов Авдеевки. Он отметил, что оккупационная армия не жалеет людей, однако сейчас потери на Авдеевском фронте сказываются, украинские военные видят панические настроения среди российских солдат. По словам Цехоцкого, российские войска в боях за Авдеевку последнюю неделю снова активно используют технику.

В то же время, военный аналитик Алексей Гетьман напомнил, что начиная с 10 октября, когда армия РФ начала наступление на Авдеевку, потери российского войска оценивают в 17 тысяч, что больше, чем Советский союз потерял за 10 лет Афганской войны, когда были потеряны около 14 500 советских солдат.

Вас также могут заинтересовать новости: