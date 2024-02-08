Защитникам Украины нужно срочно предоставить боеприпасы, отметили эксперты.

Бои за Авдеевку остаются в центре внимания. Российские оккупанты могут взять под контроль этот город, расположенный в Донецкой области.

Украинским войскам не хватает снарядов, и они не могут эффективно реагировать на вражескую артиллерию, говорится в отчете аналитической группы Frontelligence Insight. "По мере того как российские войска продолжают оказывать давление на украинские войска в Авдеевке, становится очевидным, что падение Авдеевки - это вопрос не "если", а "когда", - полагают аналитики. Эксперты добавили, что украинским силам необходимо экстренно предоставить боеприпасы.

Если командиры украинских воинов решат выйти из Авдеевки, "до того, как россияне еще больше сомкнут свои клещи вокруг города, они смогут спасти сотни жизней и сохранить свой авторитет", пишет Forbes.

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"Тактическое отступление не обязательно приведет к более масштабным стратегическим потерям. Имея правильное оружие и, что не менее важно, адекватные боеприпасы, украинцы могли бы отступить из Авдеевки, консолидировать свои позиции в нескольких милях к западу и при этом нанести удар по российским линиям снабжения через Донецк", - отмечается в статье.

В центре внимания Авдеевка - новости, которые стоит знать

Украинские войска удерживают Авдеевку уже на протяжении 10 лет с того момента, как россияне вторглись на Донбасс. По состоянию на 2022 год население Авдеевки превышало 31 тысячу человек, а в конце 2023-го сообщалось, что там есть уже менее чем 2 тыс. граждан.

Росссийские захватчики осенью прошлого года стали активно штурмовать Авдеевку и пытаться взять ее в кольцо. При этом РФ несла огромные потери. В начале февраля появилась информация, что противник захватил часть города. Украинская сторона утверждала, что враги не смогли захватить комплекс "Царская охота" и улицу Соборная.

По сведениям аналитиков OSINT-сообщества DeepState, опубликованным 8 февраля, захватчики взяли под контроль 18% территории Авдеевки. Бывший командир роты батальона "Айдар" - ветеран Евгений Дикий, допустил возможность того, что наши воины покинут город из-за "снарядного голода".

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