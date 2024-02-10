Аналитики DeepState частично подтверждают эту информацию.

Несмотря на ужасающие человеческие жертвы, силы Владимира Путина, похоже, наконец-то оказались на грани захвата Авдеевки – или того, что от нее осталось, пишет издание The Telegraph.

"На прошлой неделе российские войска достигли разрушенных окраин города, что вызвало предупреждение мэра Виталия Барабаша о том, что ситуация сейчас "критическая", – говорится в статье.

Издание пишет, что "ценность Авдеевки скорее символическая, чем стратегическая".

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"Но если россияне действительно одержат там победу, повествование о победе может больше не сводиться только к грубой российской военной мощи. Будут также заданы вопросы о том, ослабевают ли собственные силы Украины, истощенные не только двумя годами безжалостных ударов, но и ослаблением поддержки Запада", – добавляет автор.

Глен Грант, бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в странах Балтии и бывший советник министерства обороны Украины заявил, что общее мнение таково, что, если Авдеевка падет, в этом будет вина Америки.

"Задержки с поддержкой были слишком велики, у украинцев все заканчивается, а европейцы еще не могут компенсировать эту потерю. Главное, что не хватает артиллерийских боеприпасов и ракет, их порой почти нет", - пояснил он.

Утверждается, что если бы Украина имела хотя бы половину боеприпасов, которые Россия использует каждый день, у нее сейчас была бы гораздо лучшая картина повсюду.

Аналитики DeepState частично подтверждают эту информацию.

"Враг продвинулся восточнее Часового Яра, на севере Авдеевки, возле Степного, восточнее Клещиевки и в Новомихайловку", - сказано в их сообщении.

Ситуация в Авдеевке - детали

Аналитики считают, что наши бойцы могут покинуть город из-за того, что не имеют достаточного количества боеприпасов. В DeepState 8 числа сообщали, что противникам удалось захватить 18% территории Авдеевки.

Бои происходят уже не только в частном секторе на севере Авдеевки, но и в пределах городской застройки. Об этом сказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

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