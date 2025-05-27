'Путин вложил слишком много': генерал НАТО ответил, почему войну в Украине трудно остановить

Бридлав отметил, что Путин вынужден продолжать войну, поскольку отступление станет для него внутренней проблемой.

Бывший верховный главнокомандующий НАТО, генерал Филип Бридлав заявил, что агрессию России против Украины можно было остановить еще на ранних этапах, однако Запад не использовал для этого возможности.

"Это не было таким масштабным, как сейчас, но агрессия Путина продолжается уже 11 лет. И да, справедливо спросить: почему мы не решили эту проблему? Потому что мы просто не сделали это приоритетом в течение этих 11 лет. Были возможности, которые Запад просто не использовал", - сказал Бридлав в интервью Radio NV.

Генерал напомнил, что после аннексии Крыма еще до начала активных боевых действий на Донбассе Запад уже знал о планах Путина, но не принял решительных мер.

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"Были предложения принять меры для обеспечения мира - но их отклоняли как "эскалационные". Мол, это может вызвать еще большую агрессию. Но мы ничего не сделали и Россия все равно эскалировала. Мы предлагали разместить силы, установить патрулирование воздушного пространства - НАТО не приняло ни одного из этих предложений. Если бы это было сделано, нынешняя война могла бы быть совсем другой. Или вообще не начаться", - подчеркнул он.

Бридлав признал, что в тот период "никто в НАТО не был готов принять решения, которые могли бы обеспечить мир, в том числе Соединенные Штаты". Относительно нынешней ситуации генерал объяснил, почему Путин не готов прекратить боевые действия:

"Когда вы спрашиваете, почему трудно - потому что Путин вложил в эту войну слишком много. Если он просто отступит - это станет огромной проблемой для него. Ему надо хотя бы какое-то "победное" объяснение для сотен тысяч погибших и раненых российских солдат. Поэтому он продолжает войну, потому что должен. Это затрудняет для Запада поиск мира".

Бридлав подчеркнул, что мир должен быть не только формальным, а справедливым и длительным. Он отметил, что сейчас многие требуют жертв только от Украины, но "Россия тоже должна почувствовать завершение этой войны".

По его мнению, мир невозможен без уступок со стороны Кремля:

"Прежде всего нужно дождаться, когда Россия будет готова к переговорам. Сейчас она не имеет такого намерения. Они просто тянут время, чтобы продолжать войну. Они не хотят мира - они хотят, чтобы Украина капитулировала. Но Украина - великая держава и прекрасно сопротивляется сверхдержаве. Она не сдастся".

Мирные переговоры: важные новости

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что новый раунд переговоров между Украиной и РФ может состояться при участии стран Европы и США. Впрочем пока неизвестно, когда и где состоится такая встреча.

Между тем министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готовится к личной встрече Владимира Зеленского с правителем РФ Владимиром Путиным. Глава МИД также добавил, что Москва работает над тем, чтобы США вышли из переговорного процесса.

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