Президент США и союзники расходятся во взглядах на будущее Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет, чтобы июньский саммит альянса был коротким, приятным и без публичного раскола в вопросе Украины.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на европейских чиновников и дипломатов. Опасения вызывает участие президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который имеет разногласия с союзниками относительно будущего Украины, и президента Владимира Зеленского.

По данным источников издания, пока неизвестно, пригласят ли украинского лидера на главный ужин по случаю открытия саммита. На следующий день лидеры соберутся лишь на несколько часов, чтобы утвердить новые цели оборонных расходов. Зеленский может посетить параллельный форум оборонной промышленности, однако заседание Совета Украина-НАТО в этом году может не состояться.

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Встреча лидеров будет проходить на фоне отступления США от роли главного гаранта европейской безопасности - представители Белого дома уже уведомили европейских партнеров о неизбежных существенных изменениях в ротации американских войск. В то же время Трамп сокращает поддержку Украины, отказывается от инициатив по прекращению огня и демонстрирует стремление к нормализации отношений с Россией:

"Учитывая все это, роль Украины на саммите является неопределенной, не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения господина Трампа к президенту Владимиру Зеленскому, который, как ожидается, также примет участие в саммите".

Ранее посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер заверил союзников в неизменной преданности Вашингтона Альянсу, принципу коллективной обороны и обязательствам по ядерной защите Европы. В то же время он отметил, что пересмотр размещения американских войск может привести к выводу или передислокации части из 84 тысяч американских военнослужащих, размещенных в Европе.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Торри Тауссиг говорит, что неопределенность относительно дальнейшего присутствия американских войск в Европе усложнит для НАТО процесс пересмотра своих оборонных потребностей:

"Обсуждение новых целей НАТО в отношении сил и средств, не зная, какой будет позиция США или что нужно Украине и как это повлияет на эти силы и средства, может привести к созданию вакуума в будущем".

Военный аналитик Майкл Кофман считает, что европейским странам будет сложно одновременно выполнять обязательства НАТО по укреплению собственной обороны и бессрочно поддерживать Украину. Это потребует определенных компромиссов, добавил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, на саммите 2023 года тема Украины стала источником напряжения среди союзников. Несмотря на широкую поддержку Киева в борьбе против российской агрессии, страны-члены альянса разошлись во взглядах на перспективы членства Украины в НАТО и темпы ее интеграции.

Ключевым камнем преткновения стала формулировка в итоговом коммюнике. Киев ожидал четкого сигнала о вступлении в Альянс после завершения войны, однако США и Германия настаивали на более осторожном подходе.

В результате документ содержал лишь общее обещание, что "будущее Украины в НАТО", без временных рамок или конкретного плана. Это вызвало разочарование украинского руководства.

Саммит продемонстрировал глубокие разногласия внутри НАТО относительно того, как балансировать между поддержкой Украины и избежанием прямой конфронтации с Россией.

На днях СМИ сообщили, что Соединенные Штаты Америки не хотят участия украинского президента на саммите в Гааге.

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