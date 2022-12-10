Техника прибыла для снабжения солдат ВС РФ, которые тренируются на полигоне "Обуз-Лесновский".

В Беларусь 8 декабря в 17:35 на ЖД-станцию Полонка (Барановичский район, Брестской области) прибыл очередной эшелон с техникой снабжения ВС РФ.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", состав следовал с ЖД-станции Селятино (Московская обл, РФ), на платформах перевозилось: более 15 бензовозов, не менее 5 КамАЗов, 3 Урала и БТР-80А. Также в составе шли 3 грузовых вагона.

"Ввиду непосредственной близости ЖД-станции Полонка к полигону "Обуз-Лесновский" можно говорить, что техника прибыла для снабжения солдат ВС РФ, которые тренируются на этом полигоне", - сказано в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что основные ЖД-станции погрузки и отправления воинских эшелонов, прибывающих в Беларусь из РФ с 14 октября это: Селятино, Щёлково, Нара и Ильино.

Беларусь в войне против Украины

Россия перебросила в Беларусь 12 тысяч мобилизованных – к украинской границе. Также известно, что сама Беларусь готовится к мобилизации. По информации Генштаба ВСУ, 10-15 тысяч беларуских военнослужащих готовы воевать против Украины.

По состоянию на 25 ноября киевские власти сообщали, что в настоящее время у России нет группировок для нападения, но военные продолжают укреплять защиту Киева.