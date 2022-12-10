Отмечается, что за прошедшие сутки рашисты нанесли 5 ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершили более 60 обстрелов из РСЗО.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Дружба, Невельське, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Как говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, в течение минувших суток рашисты нанесли 5 ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ракетным ударам подверглись населенные пункты Великая Писаревка Сумской области, а также Камышеваха, Григоровское и Юльевка на Запорожье.

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"В дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины", - подчеркнули в Генштабе.

На Северском направлении минометным обстрелам подверглись населенные пункты Ходино и Басовка Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечье, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крохмальне, Берестово и Першотравневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Грековка, Макеевка, Площанка, Невское и Червонопоповка Луганской области и Торское и Григоровка - Донецкой.

На Бахмутском направлении под огневое поражение российских оккупантов попали районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы районов Авдеевки, Бердичев, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы неподалеку Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Времовки и Новополя Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес огневого поражения по населенных пунктах Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское, Красноднепровка Запорожской области и Вышетарасовка на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, что неподалеку с линией столкновения. Артиллерийским обстрелам подверглись Антоновка, Чернобаевка и город Херсон, пострадали мирные жители.

Война в Украине: ситуация на фронте

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какова на сегодня ситуация на фронте.

"Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная... На земле этих районов уже давно не осталось живого места, не поврежденного снарядами и огнем", – заявил он.

По словам президента, россияне фактически разрушили Бахмут:"еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины".

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