Благодаря таким материалам враг может определить где стоит пусковая установка.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат заявил, что каждый снимок работы украинской ПВО может стать источником информации для российских оккупантов.

"Есть много у них вариантов, но когда мы помогаем этими снимками, теми комментариями какими-то - это все анализируется. Каждый снимок, каждое видео может стать источником информации для оккупанта. На словах, на пальцах объясняю, есть у нас ракеты, где-то там работает у нас ПВО", - сказал Игнат в выпуске совместного проекта ЦПД и VoxCheck под названием "Поговорим"

Он также объяснил, как работает этот механизм обнаружения расположения систем ПВО.

Видео дня

"Из одной точки снимает один человек из второй точки - второй человек, из третьей точки - третий человек. Это называется трех координатное совпадение параллелей. Так точно можно определить где стоит пусковая установка скажем "Patriot" и нанести повторный удар", - пояснил спикер.

Также Игнат призвал выключать камеры видеонаблюдения во время воздушной тревоги. Этим вопросом уже занимается СБУ.

"Вы знаете историю с камерами которые были включены. Надо выключать те камеры, это вообще недопустимо и занимается уже Служба безопасности Украины, другие правоохранители. Сегодня в отношении тех кто пренебрегает этими правилами есть запреты соответствующие, особенно в реальном времени это очень и очень может повредить", - сказал он.

По его словам, видео работы ПВО, которые сняты Воздушными силами и иностранцами, перед публикацией тщательно проверяются. Представитель отметил, что украинские военные должны показать партнерам, что их оружие эффективно работает.

"Вы же видите что и мы выкладываем работу ПВО и иностранцы уже выкладывают работу ПВО. Мы смотрим, нет ли ничего там лишнего, и публикуем, если оно показывает подрыв ракеты в воздухе, то есть перехват воздушной цели - то почему нет. Мы должны показать партнерам что их оружие работает что оно эффективное что мы сбиваем ракеты", - сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Война в Украине - работа ПВО

Как сообщал УНИАН, Россия начала прощупывать украинскую систему ПВО в поисках пробелов, которые, по мнению россиян, могли в ней появиться после остановки американской военной помощи.

В ISW писали, что российские захватчики продолжают экспериментировать и адаптировать свои пакеты ударов ракет и БПЛА по Украине, пытаясь пробить нашу ПВО. Однако украинские защитники адаптировались к вражеской тактике, а санкции ухудшают качество ракет и не позволяют РФ успешно атаковать нашу страну.

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