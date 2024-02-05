Спикер воздушных сил Юрий Игнат заявил, что каждый снимок работы украинской ПВО может стать источником информации для российских оккупантов.
"Есть много у них вариантов, но когда мы помогаем этими снимками, теми комментариями какими-то - это все анализируется. Каждый снимок, каждое видео может стать источником информации для оккупанта. На словах, на пальцах объясняю, есть у нас ракеты, где-то там работает у нас ПВО", - сказал Игнат в выпуске совместного проекта ЦПД и VoxCheck под названием "Поговорим"
Он также объяснил, как работает этот механизм обнаружения расположения систем ПВО.
"Из одной точки снимает один человек из второй точки - второй человек, из третьей точки - третий человек. Это называется трех координатное совпадение параллелей. Так точно можно определить где стоит пусковая установка скажем "Patriot" и нанести повторный удар", - пояснил спикер.
Также Игнат призвал выключать камеры видеонаблюдения во время воздушной тревоги. Этим вопросом уже занимается СБУ.
"Вы знаете историю с камерами которые были включены. Надо выключать те камеры, это вообще недопустимо и занимается уже Служба безопасности Украины, другие правоохранители. Сегодня в отношении тех кто пренебрегает этими правилами есть запреты соответствующие, особенно в реальном времени это очень и очень может повредить", - сказал он.
По его словам, видео работы ПВО, которые сняты Воздушными силами и иностранцами, перед публикацией тщательно проверяются. Представитель отметил, что украинские военные должны показать партнерам, что их оружие эффективно работает.
"Вы же видите что и мы выкладываем работу ПВО и иностранцы уже выкладывают работу ПВО. Мы смотрим, нет ли ничего там лишнего, и публикуем, если оно показывает подрыв ракеты в воздухе, то есть перехват воздушной цели - то почему нет. Мы должны показать партнерам что их оружие работает что оно эффективное что мы сбиваем ракеты", - сказал представитель Воздушных сил ВСУ.
Война в Украине - работа ПВО
Как сообщал УНИАН, Россия начала прощупывать украинскую систему ПВО в поисках пробелов, которые, по мнению россиян, могли в ней появиться после остановки американской военной помощи.
В ISW писали, что российские захватчики продолжают экспериментировать и адаптировать свои пакеты ударов ракет и БПЛА по Украине, пытаясь пробить нашу ПВО. Однако украинские защитники адаптировались к вражеской тактике, а санкции ухудшают качество ракет и не позволяют РФ успешно атаковать нашу страну.