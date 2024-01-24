В Вашингтоне признают, что Киев этим обеспокоен, но говорят, что удалось активизировать союзников.

Россия начала прощупывать украинскую систему ПВО в поисках пробелов, которые, по мнению россиян, могли в ней появиться после остановки американской военной помощи. Об этом заявила журналистам заместитель министра обороны США по международной безопасности Селесте Валландер, пишет Reuters.

В частности россияне используют баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники для поиска уязвимых районов. При этом Россия пыталась заставить Украину тратить дефицитные зенитные ракеты для противодействия этим нападениям.

"Пока им это не удалось. За последние несколько лет украинцы имеют большой опыт того, как противостоять российским нападениям", — сказала чиновница.

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Отвечая на вопрос о том, действительно ли Украина испытывает дефицит вооружений из-за остановки американской помощи, Валландер сказала, что союзники США активизировались, чтобы помочь преодолеть нехватку определенных видов вооружений. Впрочем она признала, что в самой Украине обеспокоены ситуацией.

"Они считают, что у подразделений нет необходимых запасов боеприпасов", — сказал Валландер.

Российские ракетные удары по Украине

Как писал УНИАН, в ночь на 23 января россияне выпустили по Украине более 40 средств воздушного нападения – ракет разных типов. В частности враг использовал баллистические ракеты от комплексов С-300 и С-400, крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-22, а также баллистические ракеты Искандер-М. Больше всего от нападения пострадал Харьков, где россияне попали в жилые многоэтажки в нескольких локациях города.

Уже следующей ночью, на 24 января, россияне снова обстреляли Харьков. По предварительным данным, российские захватчики ударили ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. На этот раз под удар попали офисное здание и здание одного из научных учреждений города.

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