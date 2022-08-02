На месте работают экстренные службы. Видно столб дыма.

Во вторник, 2 августа, российские оккупанты совершили ракетный удар по Львовской области.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, вражеские ракеты попали по одному из объектов в Червоноградском районе. Пока деталей Козицкий не сообщил.

"Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара. Оперативные службы выехали на место. Детали потом", - отметил он.

Тем временем в ети появляются видео, на котором виден столб густого дыма на Львовщине.

Напомним, что РФ ударила ракетами по Львовщине во время воздушной тревоги, которая звучала почти по всей Украине. Тогда украинское ПВО сбило две ракеты над Винницкой областью.

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