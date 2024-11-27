Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины пополнили обменный фонд российскими оккупантами. Об этом сообщается в телеграм-канале ССО.
Произошло это во время проведения специальный действий на Курском направлении. Бойцы Сил спецопераций нанесли существенные потери противнику в живой силе.
Кроме того, было взято в плен несколько десятков вражеских военнослужащих. Это оккупанты из 810-й бригады морской пехоты РФ.
"Именно так вражеские морпехи должны "отмечать" свой профессиональный праздник", – добавили в ССО.
В Силах спецопераций также показали видео с пленными оккупантами:
Плен ВСУ: другие новости
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, каков "портрет" российского военного, попадающего в украинский плен. По его словам, преимущественно в плену оказывались бывшие заключенные и только что мобилизованные россияне. Также в плен попадали несколько человек из российского спецназа.
Недавно украинские военные взяли в плен россиянина в районе Часового Яра Донецкой области. Оккупант, которому 57 лет, пробыл на фронте всего неделю. Тимофей Кузьменко из Краснодарского края служил в 102 полку 2 батальона. Первый штурм на стороне российских оккупантов стал для него последним.