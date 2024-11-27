Это оккупанты из 810-й бригады морской пехоты РФ.

Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины пополнили обменный фонд российскими оккупантами. Об этом сообщается в телеграм-канале ССО.

Произошло это во время проведения специальный действий на Курском направлении. Бойцы Сил спецопераций нанесли существенные потери противнику в живой силе.

Кроме того, было взято в плен несколько десятков вражеских военнослужащих. Это оккупанты из 810-й бригады морской пехоты РФ.

"Именно так вражеские морпехи должны "отмечать" свой профессиональный праздник", – добавили в ССО.

В Силах спецопераций также показали видео с пленными оккупантами:

Плен ВСУ: другие новости

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, каков "портрет" российского военного, попадающего в украинский плен. По его словам, преимущественно в плену оказывались бывшие заключенные и только что мобилизованные россияне. Также в плен попадали несколько человек из российского спецназа.

Недавно украинские военные взяли в плен россиянина в районе Часового Яра Донецкой области. Оккупант, которому 57 лет, пробыл на фронте всего неделю. Тимофей Кузьменко из Краснодарского края служил в 102 полку 2 батальона. Первый штурм на стороне российских оккупантов стал для него последним.

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