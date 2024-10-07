Двое его сослуживцев погибли во время сдачи в плен - их обстреляла российская артиллерия.

В плен к украинской армии попал гражданин Египта, вступивший в ряды российских захватнических войск.

Разговор с ним публикует проект Радио Свобода "Донбасс Реалии". Оккупант говорит, что подписал контракт с Министерством обороны России еще 3 марта. Объясняет свой поступок тем, что у него заканчивался срок визы - он учился в одном из университетов страны:

"Почитал в интернете, что по закону, если ты не гражданин России, они не могут отправить тебя на "СВО", - рассказал он.

Иностранец уверяет, что отказывался ехать на войну в Украину, из-за чего его держали под стражей. По его словам, за него подали документы на российское гражданство, а затем отправили на войну. Два месяца мужчина провел на полигоне в Донецкой области, после чего поехал на штурм украинских позиций на Кураховском направлении. Он входил в группу из 12 человек, передвигавшихся на двух боевых машинах пехоты.

Видео, на котором группа оккупантов сдается в плен, публикует 33 бригада. Захватчик говорит, что они сдались, потому что остались без связи и воды. В тот момент их начала обстреливать собственная артиллерия - гражданин Египта получил ранения, еще двое российских солдат погибли.

"Честное слово, мы - мясо. Если ты не хочешь поехать на задачу, то они могут стрелять, в яму тебя посадят. В яме закрывают, ты ничего не видишь. Я знаю человека - три недели в яме сидел", - говорит он.

Украинский плен

Напомним, что солдаты РФ и Беларуси могут сдаться в плен ВСУ по программе "Хочу жить". Связь - через единый центр приема обращений:

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