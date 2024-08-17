В плен к украинцам попали 18-19-летние российские оккупанты, поделился эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и в Курской области РФ на этой неделе 100 российских солдат сдались в плен после того, как по ним при бегстве во время столкновения с большим подразделением армии нашей страны начали стрелять представители чеченских войск (их называют кадыровцами).

Сбежать пытались солдаты 488-го российского стрелкового полка, которые в основном были срочниками, а кадыровцы открыли по ним огонь, чтобы остановить бегство, рассказал аналитик Sky News Майкл Кларк. "Они (солдаты РФ, - Ред.) пошли в другую сторону, вернулись к врагу и сдались. Так сдалась целая рота молодых призывников, все 18-19-летние парни", - добавил эксперт.

По его словам, бои на российской территории очень фрагментарны, в них нет последовательности. "Есть свидетельства того, что некоторые крупные украинские подразделения также попали в засаду", - поделился Кларк.

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В центре внимания новости России - сегодня это стоит знать об операции на Курщине

Вооруженные силы Украины в начале августа начали операцию в Курской области России, уже известно об освобождении более 80 населенных пунктов. Кроме того, на Курщине создали военную комендатуру под руководством генерал-майора Эдуарда Москалева.

Появилась информация, что во время курской операции в плен ВСУ попали сотни российских захватчиков. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что в ближайшее время обмен пленными с Россией в формате "всех на всех" не ожидается.

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