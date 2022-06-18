Оккупанты не признают, что бьют по гражданским объектам.

Минобороны РФ обвинило Украину в "постановках" разбомбленных российскими военными жилых кварталов гражданских.

Об этом говорится в последнем заявлении российского ведомства.

В России утверждают, что Украина якобы сняла "постановочные кадры", а пострадавшим заплатили по 25 долларов.

"Украинские спецслужбы снимают сюжеты о домах в Николаеве, разрушенных якобы в результате российских обстрелов. В постановочных съемках участвуют более 40 актеров, всем участникам съемок заплатили по 25 долларов", - говорится в вечернем сообщении МО РФ, которые опубликовали кремлевские пропагандисты.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, враг пытается закрепиться у города. Также русские войска пытаются перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, противник бросил все ресурсы на Северодонецкое направление и направление Золотого, Камышевахи, Попасной.

В то же время ВСУ нанесли значительные потери российским оккупантам в районе Краснополья Донецкой области.

Кроме того, как пишут украинские СМИ, украинские защитники "высокоточными ударами" уничтожили минимум семь складов с боеприпасами оккупантов в Донецке.

Вечером россияне снова ударили по Днепропетровской области, повреждена нефтебаза, есть пострадавшие.

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