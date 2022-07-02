Будущая победа Украины, вероятно, будет развиваться по двум сценариям.

Будущая победа Украины в войне с РФ может пойти по двум сценариям - пессимистичному и оптимистичному.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире своего YouTube-канала.

"На сегодня картина победы может представлять собой два сценария. Один - пессимистичный, один - оптимистичный. Пессимистичный сценарий – если мы выходим на линию разграничения до 24 февраля. В этом случае РФ может сохранить лицо, и сев за стол переговоров, получить таймаут для того, чтобы собрать новую армию и снова пойти на нас войной. То есть это будет просто отложенная война. Что-то вроде "Минска-3", – пояснил эксперт.

"Оптимистический сценарий - это выход на границы 91-го года. Кстати, в обоих сценариях остановка боевых действий или остановка продвижения войск по освобождению нашей территории, наших войск, может закончиться двумя способами. Первый - это переговорный процесс с прекращением огня. И второе – это переговорный процесс без прекращения огня, как это было все 8 лет с 14-го года. Такой вариант не исключается. При чем он в обоих – и в оптимистическом, и в пессимистическом сценариях – вполне вероятен", – спрогнозировал Жданов.

Он подчеркнул, что все это при условии, если на момент выхода ВСУ или на линию до 24 февраля, или на госграницу 1991 года у власти останется президент РФ Владимир Путин и его окружение.

"Если Путин удерживает власть, ничего не происходит, он жив-здоров и дальше продолжает править Россией, то тогда такое развитие событий вполне предсказуемо и вполне возможно. Но, если в РФ что-то происходит с властью и меняется политическая верхушка, то Запад в таком случае будет рассматривать только один сценарий – выход на границы 91-го года и подписание какого-то мирного договора о сосуществовании двух государств", – пояснил военный эксперт.

Жданов отметил, что Запад рассматривает вариант, при котором Украина должна быть главной силой сдерживания российской военной машины.

"А это можно сделать только, не дав РФ закрепить хоть какую-то победу, или закрепить статус кво. Статус кво - это выход на границы до 24 февраля. В таком случае Запад фактически проигрывает, но Запад на сегодня проигрывать не готов", – сказал Жданов.

Он добавил, что Западу еще предстоит решить вопрос с ядерным арсеналом России, поскольку без его решения все повторится через определенный отрезок времени.

Как сообщал УНИАН, 29 июня Олег Жданов оценил шансы российских оккупантов начать новое наступление в Украине. По его словам, российские войска в Украине на большинстве направлений уже занимают оборонительные позиции. Для врага это губительно, оккупанты не понимают, что делать дальше.

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