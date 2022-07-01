Для защиты Украины нужно больше оружия, особенно тяжелого вооружения, подчеркнули в СНБО.

В Украине 128 дней продолжается полномасштабная война с Россией. Вооруженные силы дают достойный отпор врагу. Тем не менее российские оккупанты имеют значительные преимущества в тяжелом вооружении. Об этом в очередной раз подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

Так, в своем сообщении в Twitter он отметил, что Украина получает современное вооружение от западных партнеров. Именно оно и помогает сдерживать российских захватчиков от продвижения вперед. Но для защиты Украины нужно больше оружия, особенно тяжелого вооружения, среди которого дальнобойная артиллерия, ракетные системы залпового огня.

"К сожалению, помощи все еще недостаточно, чтобы мы имели паритет с врагом в тяжелом вооружении. Благодарны всем нашим партнерам и надеемся, паритет будет достигнут", – отметил по этому поводу Данилов.

Он предупредил, что без большего количества оружия Украину ждет очень тяжелая война.

"Нас ждет очень сложная война, и кроме нас нашу страну никто защищать не будет", - написал Данилов.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над Россией, или просто отдать уцелевшую технику обратно.

США передали Украине HIMARS. Официальный Киев обещал не применять эти ракетные системы для ударов по территории Российской Федерации. Американская сторона подчеркивала, что Украина сама будет принимать решения, на какие расстояния применять HIMARS.

В зависимости от типа ракеты из установки HIMARS могут быть запущены на расстоянии от 40 до 300 км. Украинская сторона получает боеприпасы, огневая мощь которых не будет превышать 80 км

Эксперты уверены, что оружие за ленд-лизом, которую получит Украина, радикально изменит соотношение сил. Поэтому сейчас Москва пытается использовать возможность, и захватить еще больше территорий на Донбассе.

Напомним, 15 июня в офисе президента Украины сообщили, что соотношение артиллерии составляет 10 к 1 в пользу оккупантов.

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