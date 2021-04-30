На Донбассе с начала суток зафиксировано три нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
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Так, недалеко от поселка Красногоровка оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Вблизи Авдеевки они осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов, а у поселка Пески - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
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