Недалеко от поселка Красногоровка оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

На Донбассе с начала суток зафиксировано три нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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Так, недалеко от поселка Красногоровка оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Вблизи Авдеевки они осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов, а у поселка Пески - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

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Автор: Денис Прядко