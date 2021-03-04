Оккупанты хотят усилить контроль над гражданами, которые въезжают и выезжают из ОРДЛО.

Оккупационные власти на Донбассе в ближайшее время примут «закон», которым введет свои правила пересечения гражданами временной линии разграничения.

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

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В чем будет заключаться "закон" боевиков

Выезд и въезд граждан будет осуществляться при наличии пропуска "органов внутренних органов ДНР", который бесплатно будут выдавать гражданам с 18 лет на полгода.

Обязательными условиями получения "пропуска" являются прохождение лицами регистрации отпечатков пальцев, фотографирование и проверка личных средств связи заявителей.

Пропуска будут оформлять и на транспорт, на котором граждане выезжают из ОРДЛО или въезжают.

Рассмотрение заявлений на получение пропусков "органами внутренних дел ДНР" проводится в течение 15 суток с даты ходатайства (в экстренных случаях – в течение суток).

У граждан, у которых нет пропусков или срок действия "документа" истек, на КПВВ боевики будут проверять мобильные телефоны, будет обязательной дактилоскопическая регистрация и фотографирование.

Чем грозит

"Не исключается, что аналогичный "нормативный акт" разрабатывается и оккупационной администрацией на ТОТ в Луганской области. Это повлечет дальнейшую изоляцию жителей ТОТ от территории Украины, которая контролируется правительством, и сейчас реализуется под видом противодействия распространению коронавируса", – говорится в сообщении ТКГ.

Срыв перемирия на Донбассе

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Автор: Яна Ставская