Оккупационные власти на Донбассе в ближайшее время примут «закон», которым введет свои правила пересечения гражданами временной линии разграничения.
Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.
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В чем будет заключаться "закон" боевиков
Выезд и въезд граждан будет осуществляться при наличии пропуска "органов внутренних органов ДНР", который бесплатно будут выдавать гражданам с 18 лет на полгода.
Обязательными условиями получения "пропуска" являются прохождение лицами регистрации отпечатков пальцев, фотографирование и проверка личных средств связи заявителей.
Пропуска будут оформлять и на транспорт, на котором граждане выезжают из ОРДЛО или въезжают.
Рассмотрение заявлений на получение пропусков "органами внутренних дел ДНР" проводится в течение 15 суток с даты ходатайства (в экстренных случаях – в течение суток).
У граждан, у которых нет пропусков или срок действия "документа" истек, на КПВВ боевики будут проверять мобильные телефоны, будет обязательной дактилоскопическая регистрация и фотографирование.
Чем грозит
"Не исключается, что аналогичный "нормативный акт" разрабатывается и оккупационной администрацией на ТОТ в Луганской области. Это повлечет дальнейшую изоляцию жителей ТОТ от территории Украины, которая контролируется правительством, и сейчас реализуется под видом противодействия распространению коронавируса", – говорится в сообщении ТКГ.
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