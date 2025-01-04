Главное во время возможного перемирия - заняться модернизацией страны и силового блока, считает командир 3 ОШБр.

Если наступит перемирие в войне с Россией, то Украина его должна использовать для модернизации страны и силового блока, считает командир Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), полковник Андрей Билецкий. Об этом он сказал в интервью телеведущей 1+1 Наталье Мосейчук.

Говоря о возможном перемирии, Билецкий отметил, что оно не зависит ни от нашего желания, ни от желания избранного президента Дональда Трампа, а только - от России. И последнего, по его словам, как раз не видно.

"Но если будет перемирие на любых условиях - или 20 января, или когда-то - в этом нет ничего плохого, если мы займемся модернизацией страны и силового блока в том числе", - отметил командир 3 ОШБр.

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По его мнению, главное во время возможного перемирия - "заняться экономикой, демографией и технологиями, потому что не бывает сильной армии в безлюдной и экономически слабой стране".

Важно, по словам Билецкого, во время перемирия не допустить "анархии", "бесконечной войны" и "решения вопросов, кто больший "воеватель", кто больший герой и кто больший волонтер и кто больше любил Украину в последние три года".

"Если мы не допустим этого, не впадем в анархию и начнем модернизировать страну - возьмем свое в другом раунде, когда у России будут проблемы", - пояснил он.

Также он сказал, что нужно делать, если перемирия не будет:

"Нам придется заняться модернизацией - хочешь не хочешь, потому что дальше мы так ехать тоже уже не можем".

По мнению Билецкого, надо устранять "системные проблемы с армией", а за 6 месяцев, убежден он, "можно решить львиную часть армейских проблем".

Возможно ли перемирие в Украине: последние новости

По мнению историка, профессора Украинского католического университета Ярослава Грицака, перемирие в Украине в 2025 году возможно, хотя он не уверен, будет ли оно. А вот мир не возможен. Для того, чтобы был мир, то надо, чтобы Россия потерпела поражение, считает Грицак.

Некоторые западные эксперты склоняются к мнению, что, скорее всего, 2025 год принесет в Украину прекращение активных боевых действий в результате усилий Трампа, однако вряд ли это будет означать окончательное примирение Украины и РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что Российскую Федерацию не устраивает перемирие в войне, которую она ведет против Украины. Он отметил, что РФ "не испытывает никаких иллюзий" относительно перспектив "урегулирования украинского кризиса" в 2025 году.

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