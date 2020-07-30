Российские оккупанты сегодня уже два раза нарушили перемирие

Вблизи Новотошковского противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

С начала текущих суток по состоянию на 12:00 российские оккупационные войска осуществили два обстрела на Луганском направлении.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

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"В частности вблизи Новотошковского противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Также неподалеку Орехово оккупанты задействовали стрелковое вооружение. Учитывая несистемный и провокационный характер вражеских обстрелов, что не нес угрозы жизни и здоровью наших защитников, украинскими военными огонь в ответ не открывался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь нет.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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