В Минобороны разъяснили, какие меры предусматривает полное прекращение огня на Донбассе

Среди мер - запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на применение огня и любых видов летательных аппаратов и на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

В Министерстве обороны Украины разъяснили, какие меры предусматривает полное прекращение огня на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.

«Во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ 22 июля, руководством Вооруженных Сил Украины издан приказ о прекращении огня, предусматривающий введение дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которые имеют целью обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия», - говорится в сообщении.

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В Минобороны уточнили, что дополнительные меры предусматривают запрет на: наступательные и разведывательно-диверсионные действия; использование любых видов летательных аппаратов сторон; применение огня, включая снайперский; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности.

«Предусматривается эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всем ее участникам, а также создание и использование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе», - отметили в МОУ.

В оборонном ведомстве отметили, что в случае наступательных действий, допускается огонь, но только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

Как пояснили в Минобороны, под наступательными действиями следует понимать любые попытки изменить позиционное размещение войск, включая дополнительное инженерное оборудование позиций или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе с целью проведения разведывательных или диверсионных действий.

«Вышеуказанные меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

Также стороны договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса. Эти меры согласованы на ТКГ Украиной Россией и поддержаны ОБСЕ.

25 июля подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к установлению режима перемирия. В штабе замечали, что дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально откомандированные украинские военнослужащие, которые имеют боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях ООН. В штабе пояснили, что это позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предотвратить вероятные провокации, при этом не лишит украинских воинов возможности для самозащиты.

По сообщению штаба ООС, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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